Экономист Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал обещание китайских властей принять меры в ответ на 18-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России.

На прошлой неделе Совет ЕС объявил о введении 18-го пакета антироссийских санкций, куда попали четыре китайские компании - Zhu Jiang Shipmanagement, ACE Electronic HK (зарегистрированы в специальном административном районе Гонконг), Wuhan Global Sensor Technology и Shandong ODES Industry. После этого в Министерстве коммерции КНР заявили, что Пекин с целью защиты прав национальных компаний ответит на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза решительными мерами.

Решение Китая выразить протест в связи с решением ЕС по новым санкциям продиктовано бизнес-интересами Пекина, подчеркнул аналитик.

Я бы воздержался от заявлений о том, что в данном случае Китай выступает за нас. Это просто бизнес в чистом виде. Здесь Пекин отстаивает свою позицию, при этом он крайне заинтересован в экономических связях с Россией, в возможности вести с нами бизнес. Кроме того, нужно отметить, что сейчас Китай ощущает себя главным действующим лицом на мировом политическом и экономическом ландшафте и не терпит никаких указаний, не терпит никакого давления со стороны. Поэтому решение ЕС по санкциям вызвало у него дополнительную реакцию. Вообще к Западной Европе Китай относится просто как к полуострову на великом евроазиатском континенте. Иначе он ее в течение последних лет никак не рассматривает. Западная Европа для него – это просто рынок сбыта. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

У Китая есть рычаги для экономического давления на Европу, отметил эксперт.

«Современная экономика базируется на цифровых технологиях, которые не могут функционировать без определенных компонентов. А Китай является монополистом в производстве редкоземельных металлов, необходимых для производства электроники и чипов. Кроме того, многие производители чипов находятся под сильным китайским влиянием. То есть тут Пекин может оказать существенное воздействие на европейцев. И ранее он уже неоднократно им показывал, кто здесь является хозяином положения. Если же говорить не о линии экспорта, а о линии импорта, то, помимо прочего, Пекин может наложить свои санкции на люксовые товары из Западной Европы. Если он это сделает, то европейцам придется очень непросто», - сказал Беляев.

Эксперт выразил сомнения в том, что в конечном итоге европейцы «отважатся применить в отношении Китая санкционные меры», прописанные 18-м пакете санкций ЕС против России.

«Полагаю, чтобы сохранить лицо, в Европе формально не исключат китайские компании из соответствующего списка. Ведь в области дипломатии шаги назад встречаются крайне редко. Но на практике применять ограничительные меры против китайских компаний европейцы не будут. Их оставят только на бумаге. И это позволит сторонам продолжить сотрудничество», - заключил экономист.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее заявил, что китайская сторона надеется на преодоление разногласий с Брюсселем на саммите Китай - ЕС.