Один из видов российского экспорта упал почти в три раза

С 1 по 20 июля 2025 года Россия в 2,9 раза снизила экспорт основных зерновых и зернобобовых культур, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные Российского зернового союза (РЗС) опубликовало «Интерфакс».

По словам руководителя аналитического департамента этого союза Елены Тюриной, всего на внешний рынок поставлялись шесть видов таких культур. Год назад речь шла о 19-ти. Кроме того, если год назад отгрузки пшеницы оценивались в 2 миллиона 446 тысяч тонн, то в этом году они снизились до 604 тысяч тонн. Таким образом, экспорт данной продукции упал в четыре раза. Для ячменя это снижение оценивается в 2,2 раза.

Кроме того, уменьшился список стран — покупателей российской пшеницы. Если год назад их было 38, то в 2025 году этот товар отгружался только в 12 государств. Больше всего (138,5 тысячи тонн) отправили в Египет. Это в 2,1 раза меньше, чем год назад. Турция расположилась на втором месте с 89 тысячами тонн, а Иран (54 тысячи тонн) — на третьем.

Также упали отгрузки пшеницы в Кению (минус 22 процента), Марокко (снижение в 8,5 раза) и в Алжир (снижение в 4,9 раза). Более того, в июле пшеницу отгружали 15 компаний. Год назад их было 71.

По словам Тюриной, в настоящее время дисконт в цене российской пшеницы по сравнению с европейской достиг 12-13 долларов за тонну. Например, если французская стоит 233 доллара за тонну, то российская — 220 долларов.

По данным китайской таможни, по итогам января-июня 2025 года Россия не попала в список ключевых поставщиков пшеницы в КНР. Уровень ее поставок в Китай сократился в 19 раз.