На 660 процентов выросли поставки одного китайского товара в США

В июне 2025 года США в семь раз увеличили импорт китайских редкоземельных магнитов. Об этом сообщило CNBC.

Динамику объяснили стремлением американских компаний закупиться критически важными элементами после заключения предварительного китайско-американского торгового соглашения. Этому предшествовало решение Пекина ограничить поставки в США этих магнитов, которые необходимы для производства электромобилей, ветряных турбин и аппаратов МРТ. Так Китай ответил на высокие пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Как известно, на долю КНР приходится почти 90 процентов рынка редкоземельных магнитов.

В июне США получили около 353 тонн редкоземельных постоянных магнитов, что на 660 процентов больше, чем в предыдущем месяце. Отмечается, что Соединенные Штаты — это второй по величине потребитель редкоземельных магнитов из Китая после Германии.

В общей сложности в июне Китай экспортировал 3188 тонн редкоземельных постоянных магнитов, что почти на 160 процентов больше, чем в мае, но на 38 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мае 2025 года экспорт редкоземельных металлов из Китая рухнул до минимума за последние пять лет. Отгрузки сократились больше чем на 60 процентов в годовом выражении, до 2117 тонн.