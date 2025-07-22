МИД Франции начал работу над новым пакетом санкций против России

Министерство иностранных дел Франции приступило к подготовке предложений по новым ограничительным мерам для очередного пакета санкций ЕС против России.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.

"В прошлый четверг мы вместе с ЕС приняли масштабный пакет санкций, чтобы заставить [Россию] прекратить огонь. И мы пойдем еще дальше, потому что я уже попросил свои команды подготовить новый, еще более жесткий пакет санкций, чтобы заставить [Россию] сделать это", - сказал он.

Министр уточнил, что речь идет именно о санкциях на уровне ЕС, а не конкретно Франции, потому что только совокупный экономический вес всех стран содружества позволяет им осуществлять попытки давления на РФ в координации с США. Он добавил, что рассчитывает на скорейшее принятие нового пакета европейских санкций, подготавливаемого при активном участии Франции и напомнил, что Париж "отвечал за 17-й пакет санкций, который был принят в мае".

Глава французской дипломатии давал соответствующее интервью по телефону во время своего двухдневного визита на Украину, который завершается во вторник. Он рассказал, что посетил некий город на востоке страны "поблизости от линии фронта", но отказался уточнить его название по соображениям безопасности.

Послы стран ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. Санкции, в частности, затронули 22 российских банка, "Северные потоки" и НПЗ "Роснефти" в Индии. Потолок цен на российскую нефть снижен с $60 до $47,6 за баррель. Под запрет попал и импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти.