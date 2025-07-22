В России подешевеет «борщевой набор»

Цена стандартного "борщевого набора", включающего белокочанную капусту, свеклу, морковь, лук и картофель, должна снизиться к августу, осенью же она может достичь минимальных значений, сообщила эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

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По словам эксперта, которые приводит РИА Новости, сезонное снижение цен на овощи "борщевого набора" можно будет наблюдать уже в августе. Осенью же стоимость товаров этой категории достигнет минимальных внутригодовых значений.

Евгения Траутман напомнила, что обычно максимальная цена на "борщевой набор" отмечается с мая по июль, это связано с ростом импортных поставок овощей на фоне расходования своих запасов. А больше всего снижается стоимость овощей в сентябре - ноябре, так как в этот период собирается собственный урожай.

При этом в среднем по России "борщевой набор" в июне подорожал на 97 рублей в годовом выражении, его цена достигла 385 рублей. Максимальная стоимость овощей отмечалась на Чукотке, в Якутии и Ненецком автономном округе, а больше всего увеличился в цене набор в Томской области (на 151 рубль).

В свою очередь, минимальная стоимость "борщевого набора" в июне фиксировалась в Республиках Северная Осетия - Алания, Мордовия и Адыгея, в первую пятерку также вошли Пензенская и Нижегородская области, добавила Траутман.

Ранее сообщалось, что окрошка за год подорожала на 3,3 процента.