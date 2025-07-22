«Очень плохая идея»: в Европе высказались о последствиях использования активов РФ

Власти ЕС передали Киеву семь миллиардов евро, заработанные на замороженных российских активах. Однако теперь ЕК хочет повысить их доходность через рискованные инвестиции. В депозитарии Euroclear сочли эту идею близкой к экспроприации, передает РИА Новости.

Financial Times сообщила, что падение прибыли от замороженных активов в Euroclear составило 21%, до 2,7 миллиарда евро.

Доцент РУДН Владимир Григорьев заявил в беседе с РИА Новости, что это может привести к полной или частичной потере средств. По правилам, активы должны инвестироваться с минимальным риском, например, в государственные ценные бумаги.

Euroclear уже столкнулся с более чем сотней судебных исков от российских инвесторов, говорится в материале. В депозитарии заявили, что не несут ответственности за действия политиков.

Россия может ответить заморозкой европейских активов, ограничением доступа к ресурсам и судебными разбирательствами. Для Euroclear ситуация неоднозначна: с одной стороны, ответственность несет государство, с другой — депозитарий рискует репутацией, подчеркнул Никита Злобин, операционный директор A2 Forwarding.

Если Euroclear будет вынужден компенсировать ущерб, это создаст дополнительную нагрузку на операционную деятельность. Ситуация может ослабить позиции евро и ускорить диверсификацию валютных сбережений развивающихся стран. В результате стоимость финансирования для ЕС повысится, что угрожает общей стабильности, указал Дмитрий Исаков, гендиректор инвестиционной платформы Lender Invest.

Ранее глава Euroclear Валери Урбен заявила, что нельзя допустить ситуации, «когда активы конфискованы, а через пару лет приходит Россия и стучится в дверь с требованием вернуть свои деньги, которых уже нет».