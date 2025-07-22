Российское зерно начнут поставлять еще в семь стран

Россия продолжает увеличивать число государств, куда поставляется зерно. В частности, возобновлены поставки в семь стран, которые ранее приостанавливали импорт российских зерновых культур, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе совещания, проведенного премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

Как уточнила Лут, география экспорта продолжает расширяться. В прошлом году у России появилось 11 новых стран в портфеле по экспорту, добавила она.

«И мы возобновили поставки в семь стран, которые приостанавливали закупку нашего зерна», - подчеркнула министр.

По ее словам, Россия осуществляет экспорт зерновых в 108 государств, из которых 70 являются импортерами пшеницы из России.

Ранее РИА Новости со ссылкой на профильное министерство сообщило, что укрепление рубля негативно повлияло на отечественных производителей сельскохозяйственной продукции. Отмечалось, что им не удалось выполнить план по экспорту зерна.