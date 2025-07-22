Поставки игристого из России в Китай взлетели

Китай в первом полугодии импортировал из РФ почти 262 тысячи литров игристых вин, что в 28 раз больше, чем за аналогичный период 2024-го. В стоимостном выражении показатель также резко вырос, увеличившись в 17 раз. Об этом со ссылкой на данные таможенников КНР сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

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Благодаря взлету поставок в указанном направлении Россия оказалась на четвертом месте в списке импортеров, уступив лишь Италии (1,9 миллиона литров), Франции (671 тысяча литров) и Испании (619 тысяч литров).

При этом на игристое пришлось более половины закупленного Пекином отечественного вина. Общий объем его поставок в январе--июне достиг 450 тысяч литров.

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия Россия не вошла в топ-3 ключевых поставщиков пшеницы в Китай, сократив год к году продажи продукции Пекину в 19 раз, до 2,5 миллионов долларов. Основными поставщиками этого вида продукции на китайский рынок остаются Канада и Австралия с объемами в 361,3 миллиона и 190,2 миллиона долларов соответственно.