В России замедлилась инфляция «для бедных»

Уровень инфляции среди наименее обеспеченных слоев населения в июне существенно замедлился, хотя дальнейшее повышение коммунальных платежей способно вновь ускорить этот процесс. Это следует из июльского отчета Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), опубликованного изданием «Коммерсант».

Анализируемый показатель включает стоимость лекарств, бытовой химии, транспортных услуг, жилищно-коммунального хозяйства и минимального набора основных продуктов питания, исключающего такие товары, как сливочное масло, спиртные напитки и некоторые другие продукты.

Специалисты подчеркнули, что в течение последнего года инфляция для низкодоходных групп населения была гораздо выше общей инфляции, порой вдвое превосходя ее, но сейчас разница сократилась до минимума — 10,5% против общероссийского показателя в 9,4%. Однако главной проблемой остается тот факт, что расходы на коммунальные услуги занимают большую долю бюджета именно у малоимущих граждан.

По данным ЦМАКП, реальные пенсии с поправкой на инфляцию до конца мая текущего года оказались ниже уровня прошлого года. Тем не менее, аналитики допускают возможность улучшения ситуации в июле благодаря снижению стоимости продовольствия.

Общая картина динамики потребительских расходов в предыдущем месяце показывает отсутствие факторов, способствующих росту общих показателей инфляции. Более того, наблюдается заметное снижение отдельных статей расходов, особенно резко упала активность автомобильного рынка, характеризуемого аналитиками как переживающий глубокий кризис.