Трамп: Индонезия согласилась отменить пошлины на товары из США

Власти Индонезии отменят пошлины в отношении американских товаров и ограничения на поставки полезных ископаемых в США, согласно условиям заключенной Вашингтоном и Джакартой торговой сделки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

"Достигнута договоренность о том, что Республика Индонезия путем отмены 99% тарифных барьеров станет открытым рынком для американской промышленной, технологической и сельскохозяйственной продукции", - отметил он.

Как подчеркнул Трамп, "США теперь будут продавать товары американского производства в Индонезии с нулевыми пошлинами, а Индонезия будет выплачивать [пошлины в размере] 19% на всю свою продукцию, поступающую в США".

"Кроме того, Индонезия будет поставлять в США свои ценные важнейшие ископаемые, а также подпишет крупные сделки на десятки миллиардов долларов по приобретению самолетов Boeing, американской сельскохозяйственной продукции и американских энергоносителей", - добавил Трамп.

Как следует из совместного заявления двух стран, опубликованного пресс-службой Белого дома, "Индонезия отменит ограничения на экспорт в США промышленного сырья, включая важнейшие полезные ископаемые". На какие именно, не уточняется. Она также закупит у США нефть и другие энергоносители на $15 млрд, самолеты на $3,2 млрд, сельскохозяйственную продукцию, включая соевые бобы и пшеницу, на $4,5 млрд.

По данным американских властей, товарооборот между США и Индонезией по итогам 2024 года составил около $38,3 млрд. Поставки из США в Индонезию оцениваются в $10,2 млрд, из Индонезии в США - в $28,1 млрд.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В частности, пошлины на импорт индонезийских товаров должны были составить 32%. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 7 июля Трамп подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.