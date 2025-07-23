Смягчить удары от санкционного давления помогли России несколько факторов. Это следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ), в котором опубликована оценка экономик разных стран в 2024 году.

Согласно документу, наличие значительных валютных резервов и возможность их использования в случае необходимости позволяет смягчать последствия неожиданных событий. Подчеркивается, что ограничения в финансовой сфере помогают предотвратить отток капитала.

В отчете фонда говорится, что в прошлом году состояние российской экономики было стабильным, что соответствовало долгосрочным фундаментальным показателям и выбранной экономической стратегии.

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) сообщили, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса России выросло до 2,9% от валового внутреннего продукта (ВВП). В то же время Европейская служба банковского надзора (EBA) считает, что норма составляет 2,6% ВВП на 2024 год. По мнению аналитиков МВФ, профицит связан с увеличением экспорта нефти и газа. Однако в 2025 году ожидается снижение текущего счета до 1,6% ВВП. Это связано с падением цен на нефть и замедлением мировой экономики.

Что вошло в ответный пакет санкций России против ЕС

Как сообщается, в минувшем году курс рубля укрепился на 1,3%, что было вызвано в том числе продолжающимися изменениями в структуре торговли. По данным на март 2025 года, реальный эффективный обменный курс, который сравнивает стоимость национальной валюты со средневзвешенным значением валют основных торговых партнеров, был на 7,6% выше среднего значения за 2024 год.