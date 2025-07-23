Развитие ИИ скажется на ценах на электричество в США

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) привело к значительному росту цен на энергоснабжение в Соединенных Штатах, что наносит удар по обещанию президента США Дональда Трампа сократить цены на энергоносители на 50%. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на американского оператора сетей PJM, обслуживающего 13 штатов, в том числе крупнейший в мире кластер центров обработки данных Data Center Alley, а также Вашингтон.

По его информации, стоимость энергопоставок вырастет на 22% по сравнению с 2024 годом. PJM выплатит производителям электроэнергии $16,1 млрд для удовлетворения своих энергетических потребностей с июня 2026 года по май 2027 года, что на 10% больше, чем в предыдущем году. По оценке оператора, рост цен для клиентов может составить до 5%.

Стоимость обеспечения электроэнергией на крупнейшем в Америке рынке достигнет "рекордно высокого уровня из-за растущего спроса со стороны центров обработки данных с ИИ и задержек в строительстве новых электростанций, повышая цены на энергоносители для потребителей", говорится в публикации. Согласно данным американского министерства труда, цены на электроэнергию в стране выросли за прошедший год на 5,6%.

Как заявил ранее генеральный директор компании - производителя оборудования для энергетической отрасли GE Vernova (ранее General Electric) Скотт Стразик, рост энергопотребления в США достиг наивысших значений с конца Второй мировой войны и требует масштабной модернизации энергетической инфраструктуры.

Североамериканская организация по надежности электроснабжения (NERC) в декабре 2024 года выпустила доклад, согласно которому электросети США и Канады столкнутся с огромной нагрузкой из-за майнинга и ИИ. По словам аналитиков, в ближайшие 10 лет прогнозируется "огромный рост нагрузки на системы массового электроснабжения как в зимний, так и в летний период".