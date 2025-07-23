Названо условие покупки Европой российского газа

Еврокомиссия продлила до 2027 года возможность покупки Европой энергоресурсов из России с условием, что это не будет публиковаться без согласия национальных правительств. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, в 2024 году ЕС потратил на российский газ и нефть 21,9 миллиарда евро, что больше, чем на помощь Украине (18,7 миллиарда). По данным CREA, ЕС закупил 54,45 миллиарда кубометров российского газа из 297,9 миллиарда. Доля России на рынке увеличилась с 14,2% до 18,3%. По трубопроводным поставкам лидируют Венгрия, Греция и Словакия, а по СПГ — Франция, Бельгия и Нидерланды.

Эксперты считают, что запрет на торговлю с Россией откладывается из-за экономической зависимости ряда стран ЕС. Это ведет к росту тарифов на тепло и электричество. Сообщается, что «теневые поставки» через посредников, таких как Турция и ОАЭ, продолжат расти, особенно за счет СПГ.

Таким образом, ЕС признал свою зависимость от российских энергоресурсов и ищет способы сохранить конфиденциальные закупки, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует сохранение цен на газ в ЕС выше отметки $400 за 1000 куб. м в 2025–2026 гг. Это следует из ежеквартального доклада организации о рынке газа (Gas Market Report), опубликованном 22 июля.