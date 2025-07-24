Годовая инфляция замедлилась до 9‚17%.

На неделе с 15 по 21 июля 2025 года индекс потребительских цен снизился на 0,05%. Недельная дефляция зафиксирована впервые в 2025 году, последний раз она отмечалась в сентябре 2024 года.

С начала месяца цены выросли на 0,76%, с начала года — на 4,56%. Инфляция в годовом выражении замедлилась до 9,17% после 9,34% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития на основе данных Росстата.

Цены на продовольственные товары снизились на 0,27%, на плодоовощную продукцию — на 3,5%. Наиболее заметно подешевели: капуста — на 8,3%, картофель — на 7,4%, огурцы — на 6,8%, морковь — на 4,7%.

Непродовольственные товары подорожали на 0,08%, бензин — на 0,3%. Цены на услуги за неделю выросли также 0,08%.

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