Стали известны параметры возможной сделки США и ЕС по тарифам

Европейский союз (ЕС) и США могут заключить торговое соглашение с пошлинами в 15 процентов. Параметры возможной сделки стали известны Financial Times (FT).

© Lenta.ru

По данным источников издания, схема торгового соглашения схожа со сделкой, которую президент США Дональд Трамп ранее заключил с Японией — универсальные пошлины на импортные товары будут снижены до 15 процентов. По словам американского лидера, сделка, которую ему удалось заключить с Токио, возможно, окажется самой крупной в истории, поскольку японская сторона обязуется инвестировать в экономику США 550 миллиардов долларов.

Если соглашение действительно будет заключено, стороны договорятся не облагать тарифами ряд продукции, в частности, самолеты, крепкие алкогольные напитки и медицинское оборудование.

Евросоюз тем временем приготовился ввести ответные пошлины в случае возможного провала сделки. Ответные тарифы ЕС могут составить 30 процентов — они вступят в силу в августе и охватят американскую продукцию на сумму около 100 миллиардов евро. Под действие пошлин подпадут самолеты американской компании Boeing, произведенные в США автомобили и бурбон. Кроме того, Германия и Франция призвали использовать против Вашингтона так называемый инструмент широкомасштабных мер против принуждения (Anti-Coercion Instrument, ACI) — механизм, позволяющий ограничить доступ американских компаний к европейским госзакупкам и ввести торговые ограничения.