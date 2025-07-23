Путин одобрил массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода для безналичных платежей. Согласно документу, крупнейшие банки и торговые предприятия страны должны будут обеспечить всем своим клиентам возможность переводить средства и оплачивать покупки с помощью электронной нацвалюты с 1 сентября 2026 года. Как ранее отметил глава государства, появление третьей формы денег позволит российской финансовой системе выйти на новый этап технологического развития. По мнению экспертов, нововведение поможет снизить стоимость безналичных операций и повысить прозрачность денежных потоков в стране.

С 2026 года в России должно начаться широкое использование цифрового рубля. Соответствующий закон в среду, 23 июля, подписал президент страны Владимир Путин.

Согласно документу, новую форму денег планируется внедрять поэтапно. Так, системно значимые банки и продавцы с годовой выручкой от 120 млн рублей будут обязаны обеспечить своим клиентам возможность переводить цифровые рубли и оплачивать ими покупки уже с 1 сентября следующего года.

Другим кредитным организациям с универсальной лицензией и компаниям с выручкой более 30 млн в год рублей дадут больше времени на подготовку своих систем — до 1 сентября 2027-го, а прочим финансовым структурам и торговым точкам — до 1 сентября 2028-го. При этом бизнес освободят от обязанности принимать цифровые рубли, если в месте оплаты нет доступа к интернету или годовая выручка продавца составляет меньше 5 млн рублей.

Напомним, цифровой рубль представляет собой новую форму денег, пользоваться которой можно наравне с наличными и безналичными. Разработку этого проекта власти анонсировали ещё в 2020 году. Уже в 2021-м был создан прототип платформы, в 2022-м его протестировали, а с августа 2023-го в России вступил в силу закон о внедрении электронной валюты, после чего её начали проверять на реальных операциях с привлечением узкого круга клиентов.

«Пилотный проект реализуется уже почти два года. Отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплату товаров и услуг. Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков», — заявил президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2025.

Как подчеркнул глава государства, массовое внедрение цифрового рубля обеспечит финансовой системе страны «переход на новый этап технологического развития». В этой связи российский лидер попросил Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры для начала широкого использования электронной нацвалюты.

Предполагается, что внедрение цифрового рубля должно способствовать дальнейшему развитию платёжной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению инновационных финансовых инструментов в России. Одновременно электронная нацвалюта позволит повысить доступность и снизить стоимость услуг для граждан и бизнеса, о чём говорится в Стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года.

«Цифровой рубль создаётся для того, чтобы стать ещё одним средством для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов... Операции для граждан будут бесплатными, а для бизнеса — с минимальной комиссией», — рассказали в Центробанке.

С оплатой по QR-коду

ЦБ выпускает наличные деньги в виде банкнот, у каждой из которых есть уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. В свою очередь, цифровой рубль имеет форму уникального кода, хранящегося в специальном электронном кошельке.

Каждый россиянин сможет завести себе по одному такому кошельку. Сделать это можно будет через мобильное приложение любого банка. Причём использование нового сервиса будет абсолютно добровольным.

«Открыть цифровой кошелёк сможет только сам человек, только при желании и только через мобильное приложение своего банка, подключённого к платформе цифрового рубля. Никто другой за него это сделать не сможет. Автоматически открываться цифровой кошелёк никому не будет. Если человек посчитает, что ему не нужен подобный инструмент, он просто не будет открывать счёт цифрового рубля», — объяснили в Центробанке.

У новой формы денег не будет срока годности и своего отдельного курса, а обменять цифровые рубли на бумажные можно будет в два этапа в соотношении один к одному. Для этого сначала потребуется перевести электронную валюту с кошелька на счёт в банке или на карту, а потом уже привычным образом снять в банкомате или кассе любой финансовой организации. Точно так же будет происходить обратная операция.

Оплачивать покупки цифровыми рублями можно будет с помощью универсального QR-кода. Все крупные банки и продавцы должны технически подготовиться к работе с ним до 1 сентября 2026 года, говорится в подписанном президентом законе. Услуги предоставления универсального платёжного кода банкам будет бесплатно оказывать Национальная система платёжных карт (НСПК) — оператор платформы МИР.

«Универсальный QR-код уже доступен во всей сети банков и торговых точек, работающих через Систему быстрых платежей. Это сокращает их издержки на интеграцию», — добавили в ЦБ.

Без принуждений и тотальной слежки

Массовое внедрение цифрового рубля в России поможет снизить стоимость безналичных операций и повысить прозрачность денежных потоков. Такую точку зрения в беседе с RT выразил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

«Цифровой рубль — это возможность сокращения расходов для граждан, компаний и государства на осуществление банковских переводов. А так как в основе лежат современные технологии, цифровая форма национальной валюты позволяет существенно уменьшить риски неправомерного использования бюджетных средств», — отметил Мехтиев.

Аналогичное мнение выразил основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров. По его словам, за счёт использования цифровых рублей руководству страны станет легче отслеживать распределение госфинансов, включая начисление социальных выплат, а мгновенные переводы без комиссий обеспечат снижение издержек.

При этом одним из ключевых положительных эффектов для экономики от внедрения цифрового рубля эксперт считает дополнительную суверенизацию платёжной инфраструктуры страны. Как объяснил специалист, все расчёты в электронной нацвалюте идут напрямую через платформу Центробанка, без посредничества частных расчётных систем, что крайне важно для избежания рисков международных санкций.

«Важно, что цифровой рубль не заменяет собой ни наличные, ни безналичные деньги. При этом он создаёт дополнительный уровень в финансовой системе, сочетающий свойства обоих», — добавил Сидоров в комментарии RT.

В Центральном банке заверили, что в будущем российские власти не собираются выводить из оборота наличные и безналичные деньги, а также заставлять граждан пользоваться цифровыми рублями. Переводить все зарплаты бюджетников и социальные выплаты на электронную валюту тоже не планируется.

Более того, в ЦБ подчеркнули, что внедрение цифрового рубля не приведёт к тотальной слежке за финансами россиян. Так, объём информации о гражданах при операциях с электронной нацвалютой не будет превышать аналогичного пакета данных, установленного для безналичных рублей. А все сведения (например, об остатках средств в цифровых кошельках) будут банковской тайной, как при обычных счетах.