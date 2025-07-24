В России зафиксируют цены на социально значимые товары

В России намерены зафиксировать уровень цен на ряд социально значимых товаров, сообщают «Известия».

Список будет определять правительство. Как ожидается, инициатива позволит стабилизировать цены на продукты, однако участники рынка могут оказаться заложниками своих обязательств с невыгодными условиями. Речь идет о договорах между производителями и продавцами на продовольственные товары. Объем контрактов играет роль в стабилизации цен на продукты питания и сохранении рентабельности аграрной отрасли.

В Минсельхозе РФ считают, что применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием позволит снизить волатильность рынка. Речь о фиксации цен на социально значимые товары, к которым относятся, в том числе овощи и яйца.

Ранее стало известно, что в регионах РФ произошли два «громких» случая с уничтожением кур-несушек. Многим производителям приходится идти на вынужденное сокращение поголовья птицы, так как резко снизилась рентабельность птицеводческого бизнеса из-за подешевевших яиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».