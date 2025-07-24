Подачу российского газа в Армению приостановили

Подача природного газа из России в Армению с 24 по 26 июля временно прекращена из-за аварийно-восстановительных работ на грузинском участке магистрального газопровода «Северный Кавказ – Закавказье», передает РИА «Новости». Работы проводятся на участке «Казах-Сагурамо» на территории Грузии.

Согласно заявлению компании «Газпром Армения», ограничения начались в 7.00 по местному времени 24 июля и продлятся до 19.00 26 июля. Несмотря на приостановку транзита, в этот период обеспечение газом внутри Армении не будет ограничено благодаря внутренним резервам и дополнительным поставкам газа из Ирана.

«Газпром Армения» осуществляет поставки газа на внутренний рынок страны и полностью принадлежит российскому «Газпрому».

Ранее в результате взрыва на газостанции на трассе Ереван – Сева пять человек получили ранения и были госпитализированы, сотни машин оказались заблокированы на дорогах.