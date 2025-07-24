Страны Евросоюза договорились об ответных пошлинах на товары США

Страны Евросоюза (ЕС) одобрили пакет ответных тарифов на товары из США на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном. Об этом со ссылкой на источники агентства «Франс Пресс» пишет РИА Новости.

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По словам дипломатов, пакет импортных пошлин охватит американские товары на сумму 93 миллиарда евро (109 миллиардов долларов). Они могут вступить в силу уже 7 августа.

Как ранее сообщалось, ЕC и США могут заключить торговое соглашение с пошлинами в размере 15 процентов по аналогии со сделкой, которую президент США Дональд Трамп ранее заключил с Японией. Если соглашение действительно будет принято, стороны договорятся не облагать тарифами некоторые виды продукции, в частности, самолеты, крепкие алкогольные напитки и медицинское оборудование.

Несмотря на обсуждение возможной сделки с США Евросоюз приготовился ввести ответные пошлины вплоть до 30 процентов на самолеты американской компании Boeing, произведенные в США автомобили и бурбон. Кроме того, Германия и Франция призвали использовать против Вашингтона так называемый инструмент широкомасштабных мер против принуждения, который позволит ограничить доступ компаний к европейским госзакупкам и ввести торговые ограничения.