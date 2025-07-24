Конфликт Камбоджи и Таиланда стал ударом для мировой ювелирной индустрии

Разногласия между Таиландом и Камбоджей способны спровоцировать дефицит рубинов, сапфиров и изумрудов на мировом рынке. Это в свою очередь навредит ювелирной промышленности, сообщает РИА Новости со ссылкой на независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова.

Как уточнил собеседник, особенно сильно пострадают США и ЕС. Таиланд является одним из крупнейших поставщиков драгоценных камней для этих стран, добавил он.

В четверг утром конфликт между Таиландом и Камбоджей на границе перерос в вооруженное противостояние. После перестрелок на границе стороны начали наносить артиллерийские удары. Камбоджа использовала реактивные системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. В ответ Таиланд нанес авиаудар по позициям камбоджийских вооруженных сил.

В результате боевых действий есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданского населения. В связи с обострением конфликта власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили об эвакуации жителей.

По словам Хазанова, для мировой ювелирной индустрии остановка продаж рубинов, сапфиров и изумрудов из Таиланда, «конечно, будет серьезной проблемой: он ведь едва ли не крупнейший их обработчик на планете, продающих их преимущественно в США и Европейский союз».