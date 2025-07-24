Цена Аи-95 на бирже приблизилась к рекордному значению

Стоимость бензина марки "Премиум-95" на бирже по итогам торгов поднялась выше 76,3 тыс. рублей за тонну и приблизилась к историческому максимуму сентября 2023 года. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 выросла на 0,41%, до 76,33 тыс. рублей за тонну. Стоимость этого вида топлива находится на отметке, близкой к рекорду. Максимальная цена бензина Аи-95 была достигнута в сентябре 2023 года - 76,876 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,45%, до 66,301 тыс. рублей за тонну, летнее дизельное топливо - на 0,17%, до 58,509 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей подорожало на 2,75%, до 71,843 тыс. рублей за тонну, топочный мазут - на 3,08%, до 25,355 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов поднялась на 3,16%, до 18,192 тыс. рублей за тонну.

В начале июля вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что правительство может при необходимости ввести полный запрет экспорта бензина, в том числе для производителей. Ведомства должны были оценить ситуацию на рынке топлива, чтобы понять необходимость такой меры.

Ограничение экспорта бензина для всех, кроме производителей, действует в России до конца лета. Минэнерго РФ ранее предлагало продлить на сентябрь и октябрь запрет на экспорт бензина, но для непроизводителей.