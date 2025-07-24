В ОПИ отреагировали на идею о запрете пунктов выдачи заказов в жилых домах

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение о введении запрета на размещение пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в жилых домах.

Ранее сенатор Олег Голов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением запретить размещение дарксторов (складов для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов) и ПВЗ на первых этажах жилых домов. Как передавали «Известия», инициатива обусловлена многочисленными жалобами жителей на шум, загруженность дворов, загрязнение и угрозы безопасности, которые вызывают данные объекты дистанционной торговли.

Здесь наблюдается двоякая ситуация. С одной стороны, потребители уже привыкли заказывать товары на маркетплейсах и получать их максимально удобным для себя способом – через пункты выдачи. В последнее время они стали очень популярны. При этом часто они открываются именно на первых этажах жилых зданий. Поэтому сокращение числа пунктов выдачи, конечно, доставит определенные неудобства покупателям. Но, с другой стороны, нужно отметить, что в некоторых случаях при осуществлении торговли через ПВЗ действительно допускаются определенные нарушения, которые касаются санитарных норм и правил, состояния помещений, порядка хранения продукции, товарного соседства, а также шума, связанного с погрузкой и выгрузкой товаров. Все это может создавать неудобства для жильцов и нарушать определенные нормы. Но все это, скорее, не повод для того, чтобы закрывать такие пункты, а повод привести их в соответствие базовым требованиям. Это позволит как обеспечить интересы жильцов, так и даст возможность таким пунктам продолжать работать. Кардинальные меры тут вряд ли пойдут на пользу. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Вопрос функционирования ПВЗ в жилых домах является комплексным, подчеркнул эксперт.

«Деятельность некоторых пунктов выдачи заказов ранее уже пытались приравнять к деятельности магазинов. А к деятельности магазинов у нас установлено множество требований. При этом даже если рассматривать ПВЗ как складские помещения, то базовые требования в них все равно должны выполняться. Наряду с удобством потребителей, которые хотят получать товары там, где им это удобно, должны быть обеспечены все предусмотренные законодательством права жильцов многоквартирных домов», - отметил специалист.

Закрытие пунктов выдачи заказов в жилых домах может крайне негативно повлиять на экономику страны. Об этом ранее заявили в пресс-службе Wildberries& Russ.