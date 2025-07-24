Брюссель разработал контрмеры против пошлин США

Специалисты Евросоюза разработали контрмеры против пошлин со стороны Соединенных Штатов. ЕС сможет их быстро ввести в действие, если на переговорах с администрацией США не будет достигнуто соглашение по торговым пошлинам, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Накануне западные СМИ сообщили, что если Евросоюз и США не придут к соглашению по тарифам на переговорах, Брюссель введет ответные пошлины в 30% на американские товары на сумму около €93 млрд.

«Евросоюз разработал ответные меры на действия Дональда Трампа. Их можно применить в любой момент в будущем, выстроив так, чтобы их можно было отменить без длительных обсуждений между странами-членами», — отметил источник.

По его данным, реализацию контрмер можно будет приостановить, если сделку с Вашингтоном удастся заключить к крайнему сроку — 1 августа, как и планировалось ранее.

Вместе с тем, заметил собеседник агентства, эти меры согласованы так, что их можно будет реализовать быстро и без дальнейших консультаций со странами, входящими в объединение.

Ранее Financial Times сообщила, что Брюссель и Вашингтон близки к заключению торгового соглашения, в соответствии с которым пошлины на поставки европейских товаров в США составят 15%.