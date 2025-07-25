Евросоюз планирует вводить новые санкции против России каждые три месяца. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Европарламенте.

Такая схема, по данным издания, будет действовать до урегулирования конфликта с Киевом. При этом, даже после завершения боевых действий, Брюссель вряд ли быстро откажется от ограничений.

По мнению экспертов, реализовать такую стратегию будет непросто: внутри ЕС есть разногласия, а большинство ключевых отраслей в России уже и так под санкциями.

Следующий пакет могут принять уже в октябре.