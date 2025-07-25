Россиянам пообещали резкое падение цен на картофель

Картофель в российских магазинах может подешеветь вдвое в августе по сравнению с июнем и июлем, до 50 рублей за 1 кг.

Такой прогноз для «Газеты.Ru» сделали экономисты. Цены на морковь снизятся с 99 до 60 рублей за 1 кг, на лук, морковь и капусту — на 30–40%, яблоки и груши подешевеют на 20–25%, с 120 до 80 рублей и с 259 до 180 рублей за 1 кг соответственно.

Эксперты уточнили, что дыня и арбуз, томаты, огурцы и зелень тоже станут доступнее. Однако будет и повышение цен на мясные изделия. Говядина и свинина могут вырасти в цене на 3–4% — связано с увеличением спроса и сезонностью производства.

Непродовольственные товары первой необходимости могут подорожать на 3–5% в связи с инфляционными процессами и изменением производственных затрат.