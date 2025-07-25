В МВФ назвали способ победить в торговой войне

На фоне ужесточения торговых пошлин со стороны США мировая торговля входит в эпоху формирования макрорегионов. Способ победить в торговой войне, развязанной американским президентом Дональдом Трампом, назвали старший экономист департамента анализа стратегии и политики Международного валютного фонда (МВФ) Лоренцо Ротунно и заместитель начальника отдела департамента анализа стратегии и политики МВФ Мишель Рута, их цитирует газета Ведомости.

В исследовании Trade Partners’ Responses to US Tariffs авторы утверждают, что в торговой войне выигрывает не инициатор, а страны, которые смогут вовремя и выгодно выстроить новые связи и сформировать макрорегионы. Залогом победы в противостоянии станет регионализация экономик, отмечают они.

В МВФ подсчитали, что увеличение тарифов приводит к снижению поставок в страну на 32 процента и приближает ее к закрытой экономике. В результате ужесточения торговли импорт в США сильно упадет — особенно пострадают производство пластмасс и электроники, металлургия и добыча полезных ископаемых. В результате повышения пошлин поставки из Китая могут сократиться на 88 процентов, а продажи американских товаров в США — вполовину, что приведет к сокращению доходов населения США на 0,2 процента. В случае, если будут введены ответные меры, цифры удвоятся.

Как ранее сообщалось, Европейский союз (ЕС) и США могут заключить торговое соглашение с пошлинами в размере 15 процентов по аналогии со сделкой, которую президент США Дональд Трамп ранее заключил с Японией. Если соглашение действительно будет принято, стороны договорятся не облагать тарифами некоторые виды продукции, в частности, самолеты, крепкие алкогольные напитки и медицинское оборудование.

В то же время ЕС одобрил пакет ответных тарифов на товары из США на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном. По словам дипломатов, пакет импортных пошлин охватит американские товары на сумму 93 миллиарда евро (109 миллиардов долларов). Они могут вступить в силу уже 7 августа.