В Польше обнаружили крупное месторождение нефти и газа в Балтийском море с запасами 22 миллиона тонн нефти и 5 миллиардов кубометров газа товарного качества. Канадская компания Central European Petroleum (CEP) назвала это открытие историческим для энергетического сектора, передает РИА Новости.

Варшава рассчитывает на усиление энергетической безопасности и ослабление зависимости от внешних поставщиков. По оценкам польского геолога Кшиштофа Галоша, запасы обеспечат потребности страны на 10 лет, но эксперты считают, что это не решит проблему энергозависимости ЕС.

По словам члена экспертного совета при Российском газовом обществе Павла Марышева, себестоимость добычи нефти не выглядит конкурентной для экспорта, поэтому ресурсы будут использованы внутри страны. Разработка месторождения будет затратной из-за оживленного судоходства в регионе и экологических протестов, доба Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

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Экологическое лобби ЕС также может стать препятствием, подчеркнул Марышев. Таким образом, новое месторождение не уменьшит энергозависимость Польши и ЕС, пишет агентство.

«Десятилетняя программа добычи, если ее реализуют, обеспечит нефтепродуктами примерно на десять процентов, газом — на 2,5. Это вовсе не решит проблему энергозависимости Польши и тем более Евросоюза», — отметил Евгений Генкин, доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Сегодня цены на нефть продолжают расти на фоне оптимизма в отношении хода торговых переговоров США с их партнерами. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составили $69,33 за баррель, что на $0,15 (0,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.