В Госдуме спрогнозировали ключевую ставку на конец года

На следующих трех заседаниях Банк России может продолжить снижать ставку в среднем на 1 п. п., доведя ее как минимум до 15%, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку до 18%. Такой решительный шаг, по словам Аксакова, обусловлен формированием дезинфляционного тренда и явным охлаждением экономической активности.

В то же время динамика цен на разные категории товаров и услуг сильно разнится, а инфляционные ожидания находятся на высоком уровне. Кроме того, серьезным проинфляционным фактором является превышение плана по госрасходам. Поэтому потребуется еще определенный период поддерживать жесткую денежно-кредитную политику.

Спрос в экономике постепенно снижается на фоне сокращения кредитования, хотя производственные возможности пока что по-прежнему не поспевает за потреблением, констатирует Анатолий Аксаков. Расширение производства и рост деловой активности в частном корпоративном секторе будет происходить по мере смягчения денежно-кредитной политики.