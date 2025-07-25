Экономист Балынин спрогнозировал снижение ключевой ставки до 17%

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ.

«Учитывая тот факт, что 25 июля был сделан содержательно положительный скачок на пути снижения ключевой ставки сразу на два процентных пункта, то на следующем заседании маловероятным мне видится движение более чем на 1 п. п.», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его прогнозу, ключевая ставка вряд ли будет повышена на плановых заседаниях регулятора в 2025 году.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет снижать ключевую ставку так, чтобы не было инфляционного витка.