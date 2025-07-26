Экономист допустил очередное снижение ключевой ставки

На заседании 12 сентября Банк России (ЦБ) скорее всего продолжит снижение ключевой ставки, если инфляция останется под контролем и экономическая ситуация будет стабильной, рассказал "РГ" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

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По его словам, она может опуститься с 18% до 17%.

Он также напомнил, что 25 июля ЦБ снизил ключевую ставку сразу на два процентных пункта - с 20 до 18 процентов.

"Снижение было ожидаемо, поскольку три фактора показали снижение или стабильную динамику: это - инфляция, которая опустилась до 9,17 процента, инфляционные ожидания населения, которые остаются без изменений, и сдержанная кредитная активность", - объяснил эксперт.

Он уточнил, что к 21 июля годовая инфляция в стране замедлилась до 9,17 процента с 9,34 процента, которой она была 14 июля.

На конец июня инфляция составляла 9,4 процента.

Необеспеченное потребительское кредитование сокращается, тогда как портфель ипотечных и корпоративных кредитов растет умеренными темпами. Инфляционные ожидания населения в июле сохранились на уровне 13 процентов.