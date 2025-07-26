Мишустин оценил социально-экономическое развитие Алтайского края
Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил социально-экономическое положение Алтайского края с руководителем региона Виктором Томенко.
Его порадовало, как идет работа по индивидуальной программе развития субъекта Федерации.
"Внебюджетные инвестиции больше 22 миллиардов рублей, шесть тысяч рабочих мест. Идет рост ВРП и реально располагаемых денежных доходов населения. И что очень важно - создается новая инфраструктура, которая, конечно, привлекает туристов, людей, которые приезжают сюда, отдыхают, путешествуют", - назвал глава правительства часть позитивных перемен.
Отдельно премьера заинтересовал процесс модернизации здравоохранения края. В центре по охране материнства и детства в Барнауле, например, идет капитальный ремонт инфекционного корпуса и строительство нового хирургического. Мишустин спросил, не требуется ли какое-то содействие.
Хирургический корпус должен быть завершен в конце 2026 года.
"На сегодняшний день практически на 50% строительные работы выполнены. Все идет по графику", - заверил Виктор Томенко.
Контракт на капремонт инфекционного корпуса заключен в апреле 2025 года, в конце следующего года детей начнут принимать в обновленных помещениях.
- Все планы должны быть реализованы в срок, и прошу держать строительство таких объектов на личном контроле, - дал указание Михаил Мишустин.
Алтай - одна из природных жемчужин России, и одним из драйверов роста как края, так и соседней Республики Алтай должен стать туризм, считает премьер.
"Очень важно создать все условия для построения современной комфортной инфраструктуры, и, конечно, дать гарантии бизнесу, который сюда приходит", - дал он несколько советов.
В Алтайском крае сегодня насчитывается 571 гостиница и другие места для размещения туристов на 14,5 тысячи номеров, создаются новые модульные гостиницы, рассказал губернатор.
"На 86 миллиардов реализуется проектов. 60 миллиардов рублей - одобрено уже льготное кредитование. Это создание еще примерно 3,3 тысячи номеров", - сказал Томенко.