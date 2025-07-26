Катар пригрозил Европе остановить поставки природного газа

Катар пригрозил сократить поставки газа в Евросоюз в ответ на экологическую директиву Брюсселя. Угроза содержится в письме Катара бельгийскому правительству и Еврокомиссии, сообщает Reuters.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби отправил письмо правительству Бельгии еще 21 мая. Сейчас оно попало в руки журналистов.

В послании говорится, что Катар вынужден отреагировать на директиву ЕС о корпоративном устойчивом развитии (CSDDD).

Директива требует от крупных компаний, работающих в ЕС, находить и устранять проблемы, касающиеся прав человека и окружающей среды, в своих цепочках поставок. Компаниям, которые не соблюдают требования, грозят штрафы в размере до 5% от мирового оборота.

«Если в CSDDD не будут внесены изменения, у Катара и QatarEnergy не будет другого выбора, кроме как серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС, которые предлагают более стабильную и гостеприимную деловую среду», — говорится в письме.

Кааби заявил, что Катар особенно обеспокоен тем, что директива ЕС требует от иностранных компаний иметь план, направленный на предотвращение глобального потепления.

«Ни Государство Катар, ни QatarEnergy не планируют достичь нулевого уровня выбросов в ближайшем будущем», — сказано в письме.

В нем отмечается, что директива ЕС подрывает право стран устанавливать свои собственные национальные вклады в рамках Парижского соглашения о выбросах. Катар предложил удалить раздел CSDDD, который включает в себя требование о планах климатического перехода.

Представитель представительства Бельгии в ЕС отказался комментировать письмо.

Европейская комиссия также получила аналогичное письмо из Катара в мае. Об этом сообщил ее представитель. Он отметил, что законодатели и страны ЕС в настоящее время ведут переговоры об изменениях в CSDDDD.

«Теперь им предстоит провести переговоры и принять существенные изменения по упрощению, предложенные Комиссией», — сказал пресс-секретарь.

По данным Reuters, Катар является третьим по величине экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире после США и Австралии. С 2022 года он обеспечивает от 12% до 14% СПГ в Европе. Qatar Energy Gas имеет долгосрочные контракты на поставку с крупнейшими европейскими компаниями, включая Shell, TotalEnergies и ENI.