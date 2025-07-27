Назван выгодный курс рубля для российской экономики

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что наиболее выгодным для российской экономики считается курс в интервале 88-108 рублей за доллар. Об этом пишет «Прайм».

Экономист отметил, что свои минусы есть как у слишком сильного рубля, так и у слишком слабого. Он пояснил, что в первом случае снижается прибыль экспортеров, ухудшается платежеспособность корпораций и растет дефицит государственного бюджета.

По его словам, при слишком слабом рубле, например, в интервале 115-135 рублей за доллар растет инфляция и стоимость импортных товаров и услуг в рублях.

Бархота добавил, что граница курса рубля, которая не станет разрушительной для российской экономики, связана с рядом факторов, включая экспортный потенциал с учетом санкций, мировые цены на экспортные товары, долю импортного сырья, машины и оборудования, а также остроту инфляционной проблематики.

Ранее старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев заявил, что до конца лета курс доллара существенно не изменится, оставаясь в пределах 78-79 рублей. По словам специалиста, «навес» валюты, которую поставляют компании-экспортеры в обмен на рубли, обеспечивает стабильность курса рубля.