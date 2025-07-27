Трамп сделал заявление о сделке с Китаем

США уже в ближайшем времени могут заключить торговое соглашение с Китаем. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

В воскресенье вечером Трамп пообщался с журналистами на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он прокомментировал торговые отношения Вашингтона с ведущими азиатскими странами.

Президент напомнил, что недавно были заключены соглашения с Японией. Теперь США «очень близки к сделке с Китаем».

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«По сути, мы уже достигли определённой договорённости с Китаем, но посмотрим, как всё будет развиваться дальше», — сказал Трамп.

Ранее министр коммерции КНР заявил, что невозможно принудительно «разъединить» Китай и США.