Глава ЕК рассказала, кто заместит нефть и газ из России

Для снижения американских пошлин с 30% до 15% Еврокомиссия (ЕК) в том числе пообещала США полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ и ядерное топливо, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии. Ее пресс-конференцию транслировала пресс-служба ЕК.

"Сделка включает закупки ЕС огромных объемов американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от российского газа и нефти", - заявила она.

Фон дер Ляйен полагает, что страны ЕС "все еще закупают слишком много российского газа" и российские нефтепродукты "все еще поступают в ЕС через черный ход".

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Она высказала мнение, что ЕС якобы "более не хочет российских ресурсов", заявив, что американский СПГ "гораздо лучше".