Рубль обесценится: россиян предупредили о скорой девальвации

Россиянам стоит готовиться к скорому обесцениванию рублёвых доходов и накоплений.

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Об этом граждан предупредили аналитики портала Profinance, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили эксперты, одной из главных причин грядущей девальвации нацвалюты РФ станет запуск цикла смягчения денежно-кредитной политики Центральным банком страны. Всё дело в том, что снижение ключевой ставки уменьшает привлекательность рублёвых активов.

Физические лица и компании, которые долгое время активно размещали свои сбережения в российских банках, начнут стремительно их забирать на фоне падения их доходности. Инвесторы будут искать своих накоплениям более прибыльное применение, рассказали специалисты.

В этой связи, оценка рубля начнёт падать. Его ценность будет снижаться. Девальвация денежной единицы РФ приведёт к тому, что в стране вырастет стоимость иностранных товаров и продуктов, изготовленных из зарубежных компонентов, предупредили аналитики.

Назван выгодный курс рубля для российской экономики

Согласно расчётам специалистов, процесс ослабления российской национальной валюты начнётся в августе и продлится вплоть до конца текущего года. Как считают эксперты, уже к декабрю курс доллара может оказаться в коридоре от 85 до 90 рублей за штуку.