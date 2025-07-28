Какими товарами Северная Корея собралась удивить россиян

Уже в 2025 году в Россию могут начать поставлять товары из КНДР: от алкоголя и сигарет до мясной и рыбной продукции, шоколада и бакалеи. Издание Life.ru узнало, что еще страна планирует экспортировать в нашу страну.

До специальной военной операции РФ на Украине объем импорта из Северной Кореи был незначительным. Так, в 2020 году он составил 70,5 тысяч долларов, в 2021 - 40,6 тысяч долларов, преимущественно за счет косметических средств. Однако, как пишет издание, «вскоре ситуация может кардинальным образом поменяться».

В материале подчеркивается, что три крупных северокорейских производителя регистрируют свои бренды в России: пивоваренный завод Taedonggang (пиво), многопрофильный производитель Naegohyang (хлебобулочные изделия, табак, кимчи, спиртные напитки) и производитель одежды и продуктов питания Ryongson (пиво, соджу, мясная и рыбная продукция, чай, шоколад).

Завод Taedonggang, приобретенный КНДР у британской пивоварни Ushers, выпускает около 500 тысяч тонн пива в год. Его пиво подают в Пхеньяне в «суровых барах». Западные СМИ отмечали, что северокорейское пиво может стать международным феноменом.

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Компания Naegohyang производит сигареты «7.27», которые курит Ким Чен Ын. Внутренняя цена на эти сигареты составляет около 20 рублей. Также компания выпускает соджу, кондитерские изделия, гигиенические средства и электронику.

Производитель Ryongson выпускает премиум-колбасы, полуфабрикаты, консервированные тушенку и паштет, а также ароматизированные чаи и шоколад. Цены на продукцию Ryongson очень низкие: плитка шоколада стоит около 17 рублей, а полкило элитной колбасы - менее 80 рублей.