Китайская Народная Республика (КНР) категорически выступает против односторонних санкций Украины и призывает Киев скорректировать политику в отношении китайских компаний.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает ТАСС.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, не получивших одобрение Совета безопасности ООН, призывает Украину исправить ошибочную политику, чтобы избежать негативных последствий», — сказал дипломат.

Ранее Киев ввел санкции против почти сотни компаний и физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана. Утверждается, что они якобы имеют связь с российским военно-промышленным комплексом.

Китай стал меньше торговать с Украиной

До этого Го Цзякунь заявлял, что конфликт на Украине не должен быть проблемой в отношениях Китая и Европейского союза, поэтому Брюссель должен ослабить санкции в отношении китайской продукции.