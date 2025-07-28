Перспективы перевода россиян на 7-часовой рабочий день оценили

Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о сокращении средней продолжительности рабочего дня в России, а оценил перспективы перевода россиян на 7-часовой рабочий день или введения в стране четырехдневной рабочей недели.

Согласно данным Росстата, в 2025 году средняя продолжительность рабочего дня в стране сократилась до 7 часов 32 минут, что на 10 минут меньше показателя 2024 года. Дмитрий Пищальников, вице-президент «Опоры России», спрогнозировал для «Газеты.ру», что во второй половине 2025 года средняя продолжительность рабочего дня россиян может сократиться до 7 часов 20-25 минут, что на 7-12 минут меньше текущего времени.

Снижение средней продолжительности рабочего дня в России на 10-15 минут – это не катастрофа. У нас у огромного количества людей не полный рабочий день, об этом тоже говорят данные Росстата. То есть на самом деле в силу различных обстоятельств рабочий лень в России меньше 8 часов. И когда говорится о его сокращении на определенное количество минут, то это означает сокращение числа переработок. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что та производственная горячка 2022 – 2024 годов, когда люди работали в три смены и, к примеру, клепали снаряды или танки для фронта, отходит в прошлое. Соответственно, сокращаются и показатели рабочего дня. Надо понимать, что ВПК [Военно-промышленный комплекс] – это порядка 15% нашей экономики, и сейчас производственные там циклы входят в норму, потребности в переработках там стало меньше. Что же касается гражданского сектора, то в нем наблюдается история, связанная с сокращением потребительского спроса. В условиях неопределенности люди склонны к экономии, отсюда и снижение спроса на автомобили, замедление спроса на продовольствие, на недвижимость и так далее. То есть деньги не доходят до рынка. Людям выплачивают зарплату, но вместо того, чтобы покупать на рынке машины, квартиры или продовольствие, они несут средства в банки, где они и остаются. Снижение спроса, а также высокая ставка по кредитам ведут к снижению объемов производства, ведь люди не хотят работать себе в убыток. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики , доктор экономических наук

Текущая экономическая ситуация в России не подразумевает перевода россиян на 7-часовой рабочий день или введения в стране четырехдневной рабочей недели, подчеркнул эксперт.

«С одной стороны, у нас есть производства, работу которых можно сократить, - тот же конвейер можно запускать четыре для в неделю, а не пять. Можно сократить и время работы офисных сотрудников. Но, с другой стороны, у нас есть врачи, педагоги, полицейские, сотрудники ФСИН, водители автобусов и другие работники, сокращать время работы которых просто нельзя. Ведь при введении четырехдневной рабочей недели или 7-часового рабочего дня понадобится дополнительно набрать где-то на 20% больше таких сотрудников. Но их и так не хватает, таких сотрудников просто нет физически. Поэтому никто сокращать рабочую неделю или рабочий день никто не будет. Шансов на это на сегодняшний день нет никаких. При этом на каждом производстве будут отдельно решать проблему избыточного персонала в случае ее возникновения. Одни компании могут платить рабочим за простой, а другие – нет», – отметил специалист.

Ранее КАМАЗ и Горьковский автозавод (ГАЗ) объявили о переходе на сокращенную четырехдневную рабочую неделю, начиная с 1 августа. Мера принята в ответ на резкое снижение спроса на грузовую автотехнику в России: за первое полугодие рынок упал почти на 60%, среднетоннажные грузовики потеряли 40%, сегмент лёгких коммерческих автомобилей (LCV) сократился на 30%.