Банк России резко поднял официальный курс доллара

Московский Комсомолециещё 38

Банк России резко поднял официальный курс доллара США – впервые с 8 мая текущего года он превысил 82 рубля, следует из данным торгов. Этот показатель является ориентиром для внебиржевого рынка.

Банк России резко поднял официальный курс доллара
© РИА Новости

Евро, по данным регулятора, будет стоить 94,9976 рублей. Также ЦБ установил курс для юаня – 11,427 рублей.

Напомним, накануне стоимость доллара на валютном рынке Forex составляла 83,1 рубля – последний раз на таких отметках американскую валюту фиксировали два месяца назад. При этом ЦБ устанавливал его на уровне 79,58 рублей.

В свою очередь эксперты заявили, что произошло ослабление рубля, о котором долго предупреждали аналитики, и которого хотели многие экспортеры.