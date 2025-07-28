Мрачные перспективы: зависимость от США становится катастрофой для ЕС

Экс-подполковник армии США, политолог Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями» прокомментировал заключение Евросоюзом и США торговой сделки, в рамках которой ЕС согласился инвестировать в страну дополнительные 600 млрд долларов и закупить американское оружие. Собеседник издания отметил, что «политически это выглядит красиво, но по факту — провал».

О том, что стороны заключили торговую сделку, заявил ранее американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с журналистами во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен​​​. Как стало известно, Евросоюз выразил готовность закупить у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов.

«Вместо дешевых российских энергоресурсов, которые, по сути, были основой их конкурентоспособной экономики, теперь они вынуждены покупать дорогую энергию из США. И они разрушили торговые отношения с Россией — вряд ли это восстановится», — подчеркнул Расмуссен.

По его словам, сделка предполагает, что европейские страны будут вкладывать средства в развитие американских предприятий и приобретать военную технику на многие сотни миллиардов долларов. Это приносит пользу США, в то время как Европейский союз теряет рынки сбыта, ресурсы и экономическую устойчивость. Как утверждает собеседник, уже сейчас можно наблюдать деиндустриализацию Европы. Ситуация не улучшится, добавил он.