На Западе раскрыли, зачем ЕС пошел на сделку с США
Евросоюз пошел на сделку с США из-за слабости и неготовности к войне. Об этом пишет Bloomberg.
По мнению автора публикации, внутри Евросоюза нет единства.
«Послам ЕС неделю назад сообщили, что у них, фактически, есть два варианта: принять 15-процентные пошлины, предлагаемые Трампом, или принять ответные меры. Но послов предупредили, что для эффективного ответного действия блок должен быть готов держаться вместе и справляться с болью. Они не были готовы ни к тому, ни к другому», — говорится в публикации.
Некоторые чиновники в Брюсселе полагают, что достигнутое соглашение является наименее плохим вариантом из всех доступных.
До этого замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале сделку между США и ЕС.
Он пояснил, что из-за соглашения Вашингтона и Брюсселя промышленность и сельское хозяйство стран ЕС понесут огромные расходы, деньги пойдут на оплату дорогих американских носителей.