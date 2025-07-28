Власти РФ ввели полный запрет на экспорт бензина

Москва ввела полный запрет на экспорт бензина до 31 августа для производителей нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что решение было принято с целью сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ.

«Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года включительно ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов», — говорится в тексте.

Соответствующее постановление уже подписано.