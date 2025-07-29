Москва ограничила заход танкеров: Европа рискует потерять нефть из Казахстана

Россия ужесточила контроль над заходом иностранных танкеров в черноморские порты, что уже повлияло на поставки нефти из Центральной Азии в Европу. Такое решение стало ответом Москвы на новые санкции ЕС и вызвало обеспокоенность в странах Евросоюза. Как сообщает итальянское издание Money, после принятия 18-го пакета антироссийских санкций, включающего снижение ценового потолка на нефть, в Кремле приняты ответные меры.

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«Россия оставляет Европу без важного альтернативного поставщика нефти», – передает издание.

Журналист Алессандро Нуццо назвал ситуацию критической и обратил внимание на то, что ограничения, наложенные Россией на заход нефтяных танкеров, могут нарушить логистику на международном уровне. По его оценке, речь идет примерно о 2 % мировых поставок нефти.

Россия запретила иностранным танкерам загружаться в черноморских портах

Особенно остро последствия ощутит Европа. Удар, прежде всего, приходится по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который транспортирует нефть из Казахстана. В его числе – интересы американских компаний Chevron и ExxonMobil. Через маршрут нефть морским путем поступает в страны ЕС, в том числе в Румынию, где крупнейший НПЗ Petromidia работает исключительно на казахстанском сырье.

По данным издания, в первом квартале 2025 года Казахстан занял третье место среди поставщиков нефти в ЕС, нарастив долю до 12,7 % по сравнению с 10,9 % годом ранее. Однако после введения ограничений на порт Новороссийск, дальнейшие поставки оказались под угрозой.

Журналисты в Европе признают, что несмотря на сокращение прямых поставок российской нефти, Москва сохраняет ключевую роль в транспортировке ресурсов из Центральной Азии. В зимний период, на фоне роста спроса, это может привести к дефициту и росту цен на энергоносители, передает АБН24.

Ранее президент США Дональд Трамп сократил озвученный им срок, в течение которого, согласно его словам, возможно достижение мира на Украине.