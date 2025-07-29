Обещание ЕС купить у США энергоносители на $750 млрд сочли фантастикой

Обещание Евросоюза во избежание торговой войны с США закупить за три года американские энергоносители на сумму $750 млрд реализовать практически невозможно. С такой оценкой выступила газета Politico со ссылкой на экспертов.

По оценке издания, "ограниченные на данный момент поставки из США, технические препятствия и недостаточные полномочия Брюсселя в отношении импортных сделок означают, что достичь цели будет невероятно сложно". По словам старшего аналитика сырьевого агентства Kpler Лоры Пейдж, сумма, предложенная сообществом, "просто заоблачная и совершенно нереалистичная".

В прошлом году Евросоюз потратил €375 млрд на импорт энергоносителей, в том числе €76 млрд на поставки из США, а это означает, по словам Пейдж, что сообществу придется фактически утроить американский импорт энергоносителей в течение следующих трех лет. При этом придется избегать других поставщиков, таких как Норвегия, которая поставляет более дешевый газ по трубопроводу.

По данным руководителя отдела анализа сырой нефти в Kpler Хомаюна Фалакшахи, в настоящее время ЕС закупает 12% нефти и топлива у США. Эта цифра может быть увеличена до потолка в 14%, учитывая, что НПЗ ЕС могут обрабатывать лишь ограниченные доли специфической американской смеси нефти.

"Это действительно фантастика", - констатирует эксперт.

Высокопоставленный чиновник Еврокомиссии также заявил на условиях анонимности, что сделка будет зависеть от "определенных обстоятельств", таких как достаточная инфраструктура СПГ в Европе и "транспортные мощности со стороны США". Однако он настаивал на том, что "цифры не взяты наобум, а основаны на анализе потребностей сообщества".

По словам одного из специалистов, ЕС как исполнительный орган власти будет способствовать поставкам из США, однако сам не играет непосредственной роли в приобретении энергоресурсов - скорее он отражает то, что "основано на намерениях частных компаний". И пока что компании не видят в этом экономического обоснования.

Обещания Брюсселя

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии сообщила, что для снижения американских пошлин с 30% до 15% пообещала Вашингтону среди прочего полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ и ядерное топливо. В течение трех лет ЕС потратит на покупки американских энергоносителей $750 млрд.

Трамп по итогам переговоров со своей стороны добавил, что европейские страны в рамках соглашения инвестируют $600 млрд дополнительно к тому, что уже вложили в американскую экономику. Также, по его словам, страны Евросоюза согласились закупить у США "огромное количество" вооружений в ближайшем будущем общей стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов.