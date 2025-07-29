Украина пытается скрыть происхождение потребляемого газа

Украина впервые договорилась о закупке газа у Азербайджана. До сих пор она импортировала голубое топливо из европейских стран – Венгрии и Словакии. Однако всем понятно, что по происхождению этот газ чаще всего российский. Тот, от которого Киев хотел бы избавиться. Самое интересное, что даже соглашение с Азербайджаном не сможет ему в этом помочь.

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Украина впервые начнет закупать газ у Азербайджана. Глава правления «Нафтогаза Украины« Сергей Корецкий заявил, что страна заключила первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine. Поставки будут идти по Трансбалканскому коридору.

Тестовая поставка прошла по маршруту Болгария – Румыния – украинская граница. По словам Корецкого, это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству.

Трансбалканский газопровод Россия ранее использовала для поставок газа в западную Турцию через Украину, Приднестровье, Молдавию, Румынию и Болгарию. В восточную Турцию наш газ шел по «Голубому потоку». Но все это было до того, как заработал «Турецкий поток», после этого альтернативные мощности нам стали не нужны. Украина хочет использовать Трансбалканскую трубу для поставок азербайджанского газа в обратном направлении – из Турции к себе через все эти страны.

Технических вопросов к поставкам газа из Азербайджана таким образом не возникает. Однако не ясно, откуда Баку возьмет дополнительные объемы газа для Украины?

Сейчас Азербайджан может поставлять в Турцию и Европу в общей сложности 16 млрд кубометров газа. Это стало возможным благодаря расширению трубопроводного коридора TAP, который идет по турецкой территории, и TANAP – по европейской территории. «Под эти объемы Азербайджан также расширил добычу на месторождении «Шах Дениз 2». В итоге Турция получает 6 млрд кубов азербайджанского газа, Болгария и Греция – по 1 млрд кубов, и Италия – 8 млрд кубов, рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

«Но у Азербайджана периодически появляются излишки газа вне долгосрочных контрактных объемов. Потому что иногда Баку добывает больше, чем планировал, и эти излишки продает на рынке, прежде всего, Балканского региона. Как правило это не долгосрочные, а краткосрочные, либо среднесрочные контракты. Например, в 2024 году Азербайджан продал Болгарии не один, как по долгосрочному контракту, а 2 млрд кубометров газа. Поэтому я думаю, что в соглашении с Украиной речь идет именно об этих излишках, которые появляются, во-первых, не регулярно, во-вторых, в небольших объемах», – полагает эксперт ФНЭБ.

«Очевидно, что это будут небольшие объемы, учитывая маршрут поставок газа из Азербайджана на Украину по «Южному газовому коридору». Объем прокачки по этой магистрали ограничен, как ограничен и объем ресурса, которым обладает Азербайджан. У него нет возможности резко нарастить поставки экспорта на Украину», – говорит Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

Эксперт не исключает, что речь может идти даже о покупке газа, который приходит на СПГ-терминал Турции или балканских стран, и перепродается Азербайджаном на Украину.

«Речь идет о соглашении украинского «Нафтогаза» с государственной азербайджанской Socar. А это компания известна тем, что выступает в качестве довольно крупного европейского трейдера. Поэтому я не исключаю, что азербайджанский трейдер будет скупать газ у других поставщиков и перепродавать его Украине. Это может быть также регазифицированный в Турции СПГ, и даже иранский по происхождению газ.

Но самое интересное, что Баку может покупать газ для перепродажи Украине у самого Газпрома. Это будет примерно то же самое, что сейчас: Украина покупает газ у трейдеров в Словакии и Венгрии, но в большинстве случае это все тот же российский по происхождению газ», – рассуждает Юшков.

Что касается Украины, то ей действительно не хватает импорта, поэтому она ищет новых поставщиков и новые пути доставки. При этом вопрос экономической целесообразности здесь за скобками. Потому что приходится покупать газ по рыночным спотовым ценам, нести большие расходы на довольно долгую и дорогую доставку, да еще и посреднику за перепродажу платить сверху. Как поясняет Юшков, когда работал транзит российского газа, Украина покупала газ у Венгрии и Словакии только по бумагам, но физически этот газ оттуда не шел. Киев использовал российский газ, идущий транзитом, просто оставляя его на своей территории. Теперь же такой возможности нет, и Венгрии со Словакией приходится физически в обратном направлении транспортировать газ на Украину. По факту речь идет еще и о российском по происхождению газе.

«Украина говорила, что перекрывает транзит российского газа, чтобы бороться с Москвой. А сами покупают российский по происхождению газ у Венгрии и Словакии, да еще по самым не оптимальным маршруту и цене. И чтобы замять эту историю с покупкой российского газа, Украине в том числе нужен азербайджанский газ», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

Но есть и сугубо экономические причины появления нового поставщика газа у Украины. Ей действительно нужен импортный газ, причем на постоянной основе, потому что собственная добыча в последние годы снизилась, в том числе из-за разрушения инфраструктуры, потери ряда регионов и выработки старых месторождений, говорит собеседник.

Кроме того, наступает горячее время – осталось всего несколько месяцев до начала отопительного сезона, и Украине нужно найти дополнительный газ для закачки подземных хранилищ.

«У Европы уже не так много газа на продажу для Украины, так как им самим нужно готовиться к отопительному сезону. А на Украине ситуация с подготовкой к зиме непростая.

На выходе из отопительного сезона страна оказалась на историческом минимуме, то есть вычерпала из подземных хранилищ все, что было можно. Поэтому Киеву надо больше газа в рамках подготовки к отопительному сезону», – говорит Юшков.

До 2022 года минимальный объем, который импортировала Украина, составляе 8-9 млрд кубометров. Но сейчас он вдвое ниже: в этом году может дойти до 3-4 млрд кубов.