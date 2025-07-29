Курс евро превысил 95 рублей

Lenta.ru

Курс евро на российском межбанковском рынке впервые с 23 апреля превысил 95 рублей, свидетельствуют данные торгов. На момент написания материала европейская валюта дорожала на 1,08 процента, до 95,23 рубля.

Курс евро превысил 95 рублей
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При этом стоимость доллара, которая вчера впервые за полтора месяца поднялась выше 80 рублей, во вторник уже достигла уровней выше 82.

«Причины разворота курсов инвалют абсолютно понятны, а перспективы давно определены», — Михаил Зельцер.

Речь, по его словам, сейчас идет о «резком расширении геополитической риск-премии, вшитой в курс нацвалюты», вызванном угрозами президента США Дональда Трампа ввести энергетические санкции против России раньше 50-дневного дедлайна.

Влияет на ситуацию и разворот курс ДКП (денежно-кредитной политики) Банка России, снизившего в конце прошлой недели ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18 процентов, что означает снижение притока валюты на рынок от экспортеров и рост спроса на нее под импорт, указал специалист.