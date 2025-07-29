Курс евро превысил 95 рублей

Курс евро на российском межбанковском рынке впервые с 23 апреля превысил 95 рублей, свидетельствуют данные торгов. На момент написания материала европейская валюта дорожала на 1,08 процента, до 95,23 рубля.

При этом стоимость доллара, которая вчера впервые за полтора месяца поднялась выше 80 рублей, во вторник уже достигла уровней выше 82.

«Причины разворота курсов инвалют абсолютно понятны, а перспективы давно определены», — Михаил Зельцер.

Речь, по его словам, сейчас идет о «резком расширении геополитической риск-премии, вшитой в курс нацвалюты», вызванном угрозами президента США Дональда Трампа ввести энергетические санкции против России раньше 50-дневного дедлайна.

Влияет на ситуацию и разворот курс ДКП (денежно-кредитной политики) Банка России, снизившего в конце прошлой недели ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18 процентов, что означает снижение притока валюты на рынок от экспортеров и рост спроса на нее под импорт, указал специалист.