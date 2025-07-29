«Кому война, а кому мать родна»: эксперт о транзите казахстанского угля в ЕС через Россию

Доктор политических наук Андрей Пинчук заявил, что российский бюджет не получит значительных поступлений от возможных «серых» схем поставок казахстанского угля в ЕС. Об этом Пинчук рассказал «Царьграду».

Ранее власти Казахстана договорились с ЕС о транзите казахстанского угля через российские подсанкционные порты. Исключения из 18-го пакета санкций будут действовать при соблюдении нескольких условий, в частности, уголь должен быть только казахстанского происхождения.

«Если в Казахстане декларируется определенное количество по норме добычи и отправки в Россию, и по прозрачному для европейцев механизму они видят эту добычу и отправку, то они ровно столько же видят и отправку в итоге и из России в Европу», - объяснил Пинчук.

В связи с этим, по мнению Пинчука, послабление в санкциях вряд ли станет «точкой входа», позволяющей поставлять неограниченное количество угля. По его мнению, если появится возможность отправлять в ЕС российский уголь под видом казахстанского, деньги от этой схемы вряд ли пополнят российский бюджет.

Пинчук отметил, что в рамках таких схем нет «канала поставки налогов и прибыли». Он подчеркнул, что подобные схемы «любят олигархи».

«Потому что, как известно, кому война, а кому мать родна. <…> Даже если подобная схема и сработает, то очень маловероятно, что государство, бюджет увидит реальный КПД от неё», - считает эксперт.

По его мнению, именно по этой причине в ЕС и пошли на послабление для Казахстана. Пинчук добавил, что европейцы заинтересованы в поставках энергоресурсов, том числе и угольных.