В США объяснили, почему введение санкций против РФ невыгодно Трампу

Введение санкций против России будет невыгодно самому президенту США Дональду Трампу. Об этом заявила американская журналистка Энн Эпплбаум в интервью DW, передает «Пул №3».

Президент США Дональд Трамп объявил о планах сократить срок, который он ранее предоставил России для урегулирования конфликта на Украине. В середине июля он выдвинул России ультиматум. Предполагалось, что за 50 дней необходимо договориться с Украиной о прекращении огня. Как отмечал президент США, в случае невыполнения этого условия, на импорт товаров из России и ее торговых партнеров будут введены таможенные пошлины в размере 100%. Кроме того, Трамп заявил о намерении возобновить поставки оружия Киеву за счет стран-членов НАТО. Теперь он решил сократить крайний срок для достижения на Украине до 10-12 дней.

«Я не могу предсказать, как Дональд Трамп поведет себя или отреагирует в любой момент, потому что у него нет стратегии. Он не мыслит геополитически. Он не мыслит стратегически. Он принимает решения экспромтом, в зависимости от того, с кем говорит и считает ли он себя победителем. Действительно, Сенат — Грэм и, насколько я понимаю, более 80 других сенаторов — готов подписать законопроект, который довольно резко ужесточит санкции», — подчеркнула Эпплбаум.

По ее словам, некоторые люди в окружении Дональда Трампа хотят, чтобы он ввел санкции. Однако у президента есть и другие интересы, отметила Эпплбаум. Как уточнила она, в окружении Трампа имеются и те, кто считает, что сделки с Россией принесут финансовую выгоду. В партии Трампа также много сторонников России, отметила журналистка.