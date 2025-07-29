Экономисты усомнились в успехе торговой политики Трампа

Торговая политика администрации президента США Дональда Трампа стала началом масштабного и неоднозначного экономического эксперимента, пишет газета The New York Times.

Несмотря на то, что данный курс представляется политической победой для американского лидера, аналитики сомневаются в его экономическом успехе, отмечает издание.

Вашингтон ввел тарифы, достигающие наивысшего уровня с начала XX века. Такие меры, как правило, применяются развивающимися странами для поддержки формирующихся отраслей, а не промышленными державами, такими как Соединенные Штаты.

По мнению ряда экспертов, введенные главой Белого дома пошлины в конечном итоге замедлят экономический рост и сведут на нет усилия по стимулированию производства.